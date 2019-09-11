С 1 ноября в Сумах увеличится выпуск троллейбусов на линию Если до недавнего троллейбусные маршруты в Сумах обслуживали 52 троллейбуса, то уже с 1 ноября эта цифра увеличится до 55 единиц.

Об этом мэру Сум Александру Лысенко во время аппаратного совещания сообщил начальник отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг Сергей Яковенко. - Совместно со службой движения предприятия мы проанализировали актуальность направлений для пассажиров коммунального транспорта и пришли к выводу, что две машины будут направлены на усиление маршрутов №3 и №4 (по 1 машине соответственно). Еще один троллейбус - на маршрут №13», - отметил директор КП «Электроавтотранс» Виталий Однорог.