С 1 ноября в Сумах увеличится выпуск троллейбусов на линию

Об этом мэру Сум Александру Лысенко во время аппаратного совещания сообщил начальник отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг Сергей Яковенко.
- Совместно со службой движения предприятия мы проанализировали актуальность направлений для пассажиров коммунального транспорта и пришли к выводу, что две машины будут направлены на усиление маршрутов №3 и №4 (по 1 машине соответственно). Еще один троллейбус - на маршрут №13», - отметил директор КП «Электроавтотранс» Виталий Однорог.
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