В Сумах отметили 75-ю годовщину освобождения Украины 28 октября в Сумах прошли мемориальные мероприятия по случаю 75-й годовщины изгнания нацистов из Украины.

Представители власти и общественности возложили цветы к памятникам Скорбящей матери и воинам Войска Польского, Мемориальному комплексу «Вечная слава», памятникам героев, уроженцев Сумщины Ивану Кожедубу и Степану Супруну. Вспомнили сегодня и жертв нацистских концлагерей и расстрелянных подпольщиков.

Не обошли они и нынешних героев. Собственно мемориальные мероприятия и начались в честь земляков, погибших на Донбассе, защищая границы Украины.

Областная филармония подготовила для жителей и гостей областного центра концерт, посвященный памятной дате. В течение дня во всех районах области проходят мемориальные, просветительские и праздничные мероприятия, творческие программы.