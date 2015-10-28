В Сумах отметили 75-ю годовщину освобождения Украины

Представители власти и общественности возложили цветы к памятникам Скорбящей матери и воинам Войска Польского, Мемориальному комплексу «Вечная слава», памятникам героев, уроженцев Сумщины Ивану Кожедубу и Степану Супруну. Вспомнили сегодня и жертв нацистских концлагерей и расстрелянных подпольщиков.
Не обошли они и нынешних героев. Собственно мемориальные мероприятия и начались в честь земляков, погибших на Донбассе, защищая границы Украины.
Областная филармония подготовила для жителей и гостей областного центра концерт, посвященный памятной дате. В течение дня во всех районах области проходят мемориальные, просветительские и праздничные мероприятия, творческие программы.
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