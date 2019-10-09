Ночью в Ахтырке пожарные спасли хозяина дома (видео)

На место происшествия выезжал дежурный караул 6-й Государственной пожарно-спасательной части.
Прибыв по вызову, спасатели установили, что горение происходит в пристройке, а огонь начал распространяться на дом. Со слов соседей, в доме никого не было, однако спасатели проведя разведку, в одной из комнат обнаружили владельца, который не мог самостоятельно выбраться из дымовой ловушки. Начальник караула Игорь Катрич вместе с командиром отделения Алексеем Подопригорой и пожарным-спасателем Виталием Буцом, немедленно вынесли мужчину 1961 г.р. в безопасное место на улицу. Жизнь хозяина была спасена, медицинская помощь ему не понадобилась.
В 1:50 пожар удалось локализовать, в 3:15 ликвидировать и не допустить дальнейшего распространения огня. Всего на месте происшествия работало 9 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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