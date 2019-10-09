Ночью часть Сум останется без воды КП «Горводоканал» сообщает об остановке Лучанского водозабора.

29 октября в 22:00 будет остановлена работа Лучанской насосной станции. Остановка водозабора вызвана необходимостью проведения аварийно-ремонтных работ по замене задвижки на территории станции. В связи с этим будет прекращено водоснабжение по пр. Шевченко, ул. Ремесленная, ул.Металлургов, ул. Труда, ул. Горького, ул. Супруна, ул. Новоместенская, ул. Леваневского, ул. Троицкая, ул. Псельская, ул. Привокзальная, ул. Бельгийская, ул. Семьи Линтваревых и прилегающих к ним улиц, а также урочища Барановка.

После завершения аварийных работ водоснабжение будет восстановлено. Извините за временные неудобства, говорится в сообщении.