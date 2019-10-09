На Сумщине прогнозируют похолодание

29 октября - без существенных осадков, ветер западный 5-10 м/с, температура ночью +1 .. + 6 °С, днем +7 .. + 12 °С.
30-31 октября - без осадков, ветер северо-западный 7-12 м/с, днем 30 октября порывы 15-20 м/с. Снижение температуры ночью до -1 ..- 6 °С, днем 0 .. + 5 °С.
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в выходные...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу,...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в четверг,...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в среду,...
На следующей неделе погода нам даст субсидию, чтобы сэкономить на отоплении....