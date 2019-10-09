На Сумщине полиция задержала воров посевного зерна Трое жителей Лебедина во главе с ранее судимым сумчанином в течение длительного времени занимались кражами посевного материала со складов сельхозпредприятий Лебединщины.

Группой руководил так называемый «криминальный авторитет», 37-летний житель Сум, ранее судимый за незаконное обращение с оружием. Они имели транспортные средства, средства связи и приборы ночного видения, чтобы при выездах «на дело» четко координировать свои действия и отслеживать окружающую обстановку.

И все же, несмотря на такие более чем тщательные меры конспирации, группа попала в поле зрения работников управления стратегической разведки и работников Управления уголовного розыска ГУНП в области.

Правоохранители определенное время документировали действия злоумышленников, отслеживая каждый их шаг и выясняя круг других лиц, в той или иной степени причастных к их противоправной деятельности. И когда воры совершили очередную кражу из зернохранилища одного из лебединских сельхозпредприятий, их при силовой поддержке бойцов КОРДа задержали во время перегрузки похищенного зерна.

По предварительным оценкам управляющего предприятия, злоумышленники за одну ночь похитили около 7 тонн посевного зерна гречихи, чем принесли убытков на сумму примерно 150 000 гривен.

«Наши оперативники выяснили, что члены группы имели четко распределены роли, и работали по определенной схеме, при этом принимая все меры, чтобы как можно дольше оставаться неразоблаченными, - комментирует ситуацию Валерий Строкач, временно исполняющий обязанности начальника криминальной полиции ГУНП в Сумской области. - Сейчас все они задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины, и им сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 185 УК Украины. Что касается обоих изъятых с места происшествия автомобилей, легковушки с прицепом и грузовика МАЗ, то они помещены на спецплощадку Лебединского отделения полиции».

Досудебное расследование, начатое в рамках открытого уголовного производства, продолжается. Подозреваемым грозит заключение на срок от 3 до 6 лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.