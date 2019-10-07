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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:09135

Сумские пожарные учили воспитанников «Барсы» пожарной безопасности

28 октября в Сумах областной лицей-интернат спортивного профиля «Барса» посетили спасатели.

Около 40 воспитанников изучили правила безопасности жизнедеятельности. Присутствующих ознакомили с правилами безопасности жизнедеятельности, невыполнение которых приводит не только к значительным материальным потерям, но и к человеческим жертвам. Ученикам рассказали о запрете использования несертифицированных электроприборов и перегрузки электросети, что в свою очередь может стать причиной возникновения пожара в учебном заведении. Отдельно поднимался вопрос соблюдения требований пожарной безопасности вне учебного заведения, а именно: правила эксплуатации печного отопления и использования электрообогревателей, требования к хранению легковоспламеняющихся предметов, сообщает Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество ГСЧС

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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