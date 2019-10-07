Сумские пожарные учили воспитанников «Барсы» пожарной безопасности 28 октября в Сумах областной лицей-интернат спортивного профиля «Барса» посетили спасатели.

Около 40 воспитанников изучили правила безопасности жизнедеятельности. Присутствующих ознакомили с правилами безопасности жизнедеятельности, невыполнение которых приводит не только к значительным материальным потерям, но и к человеческим жертвам. Ученикам рассказали о запрете использования несертифицированных электроприборов и перегрузки электросети, что в свою очередь может стать причиной возникновения пожара в учебном заведении. Отдельно поднимался вопрос соблюдения требований пожарной безопасности вне учебного заведения, а именно: правила эксплуатации печного отопления и использования электрообогревателей, требования к хранению легковоспламеняющихся предметов, сообщает Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.