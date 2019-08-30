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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:21298

Эксперты Всемирного фонда природы (WWF) посетили Сумщину

Представители WWF Василий Костюшин, Ольга Денищик и Ирина Костенко отметили, что целью рабочего визита является изучение местности и оценка потенциальных территорий для реализации природоохранных проектов с привлечением международных доноров.

В частности, они оценили, как влияют на состояние реки Куколка, протекающей в пределах Конотопского района, изменения климата и антропогенные угрозы. Эксперты отправились вдоль реки от истоков между селами Карабутово и Шевченково до Таранского, где река впадает в Сейм. Они осмотрели гидротехнические сооружения, которые служат регуляторами стока воды, а также торфяники возле с. Вировка, которые были нарушены в результате пожаров. Оценили также меры, которые последние два года вводятся в рамках реконструкции реки.

Руководители Конотопского района выразили готовность поддержать проекты, инициированые Всемирным фондом природы, и способствовать их реализации. Эти проекты предусматривают комплекс мероприятий, направленных на рациональное использование природных ресурсов, восстановление естественного тока воды в реке, поощрение предприятий и организаций к экологизации производства, также будет предусмотрено образовательные и тренинговые программы. Есть перспективы по обустройству берегов рек в пределах населенных пунктов и развитие туристических маршрутов.

Районная власть надеется, что интерес со стороны специалистов Всемирного фонда природы способствовать поиску доноров для реализации планов. Во время встречи с экспертами в райгосадминистрации, обсужден ряд других вопросов, касающихся природопользования в Конотопском районе.

Справка

Основными направлениями, в которых работает WWF, это - охрана лесов, пресноводных водоемов, морей и океанов, сохранение видов флоры и фауны, минимизация использования токсичных веществ, изменение климата и т.п.

Общество Всемирный фонд природы Конотопский район

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