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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:28332

Под Сумами три пожарки тушили дачу

В Сумском районе спасатели ликвидировали возгорание дачного дома.

26 октября в 20:24 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение возгорания дачного дома по ул. Клубничная в кооперативе «Чистые пруды» Сумского района. О возгорании сообщил владелец, который увидел дым и пламя в электрическом щитке. На место происшествия было направлено отделение дежурных караулов 1-й и 3-й Государственных пожарно-спасательных частей.

По прибытию было установлено, что огнем охвачена пристройка к дому, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на само здание. В 21:08 возгорание локализовали, а в 22:03 - потратив на тушение около 10 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 3 единицы техники и 11 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Пожар

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