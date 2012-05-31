Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:45208

На Сумщине стало больше заповедников

Площадь природно-заповедного фонда Сумской области увеличен на 257,6835 га.

Такое решение было принято на сессии Сумского облсовета 25 октября.

Для сохранения ценных природных комплексов объявлены новые объекты местного значения - заказники «Панский став», «Видовский», «Кияницкий», «Понурка». Кроме того, расширена территория ландшафтного заказника местного значения «Образ» на 49,0 га, установив общую площадь заказника - 72,8 га.

Территория гидрологического заказника «Понурка» (Шосткинский район), который расположен к востоку от с. Собичево, представлен прудом и его прибрежной полосой. Сохранены природные комплексы водной, прибережено-водной, древесно-кустарниковой и луговой растительности являются местом проживания ряда видов животных, охраняемых на международном уровне и включенных в списки Международного союза охраны природы и Бернской конвенции, а также вид, занесенный в Красную книгу Украины. Площадь - 153,293 га. Заповедный объект имеет природоохранное, научное, рекреационное, познавательное, эколого-образовательное и воспитательное значение.

Гидрологический заказник «Кияницкий» (Сумской район) расположен на северной окраине с. Кияница. Площадь - 46,0 га. Природоохранная ценность этой территории определяется наличием видов животных, имеющих различные ранги охраны. Кроме того, представленные здесь леса нуждаются в сохранении не только как важные ячейки биоразнообразия, но и потому, что они играют большую водорегулирующую и водоохранную роль. Леса существенно влияют на гидрологический режим всех ближайших водных объектов и става. Став также нуждается в охране как объект, который отличается значительным биоразнообразием, эстетически привлекательным ландшафтом и имеет рекреационное значение.

Гидрологический заказник «Панский став» (Сумской район) расположен на юго-восточной окраине с. Ольшанка. Площадь - 4,1 га. Став являются местом гнездования водно-болотных птиц. В частности, это кряква, камышница, лиска, лебедь-шипун. Птицы нуждаются в охране согласно спискам Международного союза охраны природы, а последний вид также подлежит особой охране на территории Сумской области. Став также нуждается в охране как объект, который отличается эстетически привлекательным ландшафтом и имеет рекреационное значение.

Также к новым объектам природно-заповедного фонда области относится и ландшафтный заказник «Видовский» (Краснопольский район). который расположен возле северной и восточной окраин с. Видновка. Участок типичного ландшафта юго-западных отрогов Среднерусской возвышенности. Представлен склонами балок южной и западной экспозиции. Они покрыты луговыми и древесно-кустарниковыми группировками, среди которых выявлены популяции редких видов животных и растений разных рангов охраны. Занесенные в Красную книгу Украины растения: дремник широколистый и дремник темно-красный. Животные, подлежащих особой охране на территории Сумской области: седой дятел, иволга садовая овсянка, жужжало большое, бронзовка мраморная, богомол обыкновенный. Площадь - 54,2905 га. Заповедный объект имеет природоохранное, научное, рекреационное, познавательное и эколого-образовательное значение, пишет сайт ОГА.

Общество Заповедники

По тематике

04.03.2019 13:10

На Сумщине появились новые объекты природно-заповедного фонда

Площадь природно-заповедного фонда Сумской области увеличена на 423,1463 гектаров земли....

На Сумщине появились еще четыре заповедных объекта
28.12.2018 13:18

На Сумщине появились еще четыре заповедных объекта

С целью сохранения ценных природных комплексов решением областного совета увеличена площадь природно-заповедного фонда Сумской области на 73,9 га....

Заповедники Сумщины попали в атлас
01.02.2017 12:33

Заповедники Сумщины попали в атлас

Вышел атлас-справочник «Природно-заповедный фонд Сумской области»....

05.01.2017 14:10

На Сумщине расширяется заповедная зона

В Сумской области еще 3 природные территории объявлены объектами природно-заповедного фонда местного значения....

31.05.2012 13:00

На Сумщине вырубили заповедник

Прокуратурой Сумской области возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 246 и 365 Уголовного кодекса Украины относительно служебных лиц ГП...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.