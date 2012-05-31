На Сумщине стало больше заповедников Площадь природно-заповедного фонда Сумской области увеличен на 257,6835 га.

Такое решение было принято на сессии Сумского облсовета 25 октября.

Для сохранения ценных природных комплексов объявлены новые объекты местного значения - заказники «Панский став», «Видовский», «Кияницкий», «Понурка». Кроме того, расширена территория ландшафтного заказника местного значения «Образ» на 49,0 га, установив общую площадь заказника - 72,8 га.

Территория гидрологического заказника «Понурка» (Шосткинский район), который расположен к востоку от с. Собичево, представлен прудом и его прибрежной полосой. Сохранены природные комплексы водной, прибережено-водной, древесно-кустарниковой и луговой растительности являются местом проживания ряда видов животных, охраняемых на международном уровне и включенных в списки Международного союза охраны природы и Бернской конвенции, а также вид, занесенный в Красную книгу Украины. Площадь - 153,293 га. Заповедный объект имеет природоохранное, научное, рекреационное, познавательное, эколого-образовательное и воспитательное значение.

Гидрологический заказник «Кияницкий» (Сумской район) расположен на северной окраине с. Кияница. Площадь - 46,0 га. Природоохранная ценность этой территории определяется наличием видов животных, имеющих различные ранги охраны. Кроме того, представленные здесь леса нуждаются в сохранении не только как важные ячейки биоразнообразия, но и потому, что они играют большую водорегулирующую и водоохранную роль. Леса существенно влияют на гидрологический режим всех ближайших водных объектов и става. Став также нуждается в охране как объект, который отличается значительным биоразнообразием, эстетически привлекательным ландшафтом и имеет рекреационное значение.

Гидрологический заказник «Панский став» (Сумской район) расположен на юго-восточной окраине с. Ольшанка. Площадь - 4,1 га. Став являются местом гнездования водно-болотных птиц. В частности, это кряква, камышница, лиска, лебедь-шипун. Птицы нуждаются в охране согласно спискам Международного союза охраны природы, а последний вид также подлежит особой охране на территории Сумской области. Став также нуждается в охране как объект, который отличается эстетически привлекательным ландшафтом и имеет рекреационное значение.

Также к новым объектам природно-заповедного фонда области относится и ландшафтный заказник «Видовский» (Краснопольский район). который расположен возле северной и восточной окраин с. Видновка. Участок типичного ландшафта юго-западных отрогов Среднерусской возвышенности. Представлен склонами балок южной и западной экспозиции. Они покрыты луговыми и древесно-кустарниковыми группировками, среди которых выявлены популяции редких видов животных и растений разных рангов охраны. Занесенные в Красную книгу Украины растения: дремник широколистый и дремник темно-красный. Животные, подлежащих особой охране на территории Сумской области: седой дятел, иволга садовая овсянка, жужжало большое, бронзовка мраморная, богомол обыкновенный. Площадь - 54,2905 га. Заповедный объект имеет природоохранное, научное, рекреационное, познавательное и эколого-образовательное значение, пишет сайт ОГА.