На Сумщине на ходу загорелось авто 26 октября в 11:16 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании автомобиля вблизи с. Маковое Шосткинского района.

О пожаре сообщил владелец, который увидел дым во время движения транспорта. На место происшествия было направлено отделение дежурных караулов 4-й и 5-й Государственных пожарно-спасательных частей.

По прибытию было установлено, что транспортное средство «ВАЗ» полностью охвачено огнем. В 11:50 возгорание локализовали, а в 12:10 - полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 7 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.