На Сумщине на ходу загорелось авто

О пожаре сообщил владелец, который увидел дым во время движения транспорта. На место происшествия было направлено отделение дежурных караулов 4-й и 5-й Государственных пожарно-спасательных частей.
По прибытию было установлено, что транспортное средство «ВАЗ» полностью охвачено огнем. В 11:50 возгорание локализовали, а в 12:10 - полностью ликвидировали.
Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 7 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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