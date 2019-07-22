Аграрии Сумщины собрали более три миллиона тонн зерна По состоянию на 28 октября аграриями Сумщины намолочено 3 230,7 тыс. тонн зерна с площади 529,6 тыс. га (78% к прогнозу), при средней урожайности 61 ц/га.

Наибольшую урожайность зерновых культур имеют хозяйства Роменского - 74,6 ц/га, Бурынского - 71,8 ц/га, Тростянецкого - 71,7 ц/га и Лебединского районов - 71,6 ц/га. В том числе кукурузы на зерно намолочено 2 018,8 тыс. тонн с площади 255,7 тыс. га (63% к прогнозу), при средней урожайности 79,0 ц/га. Завершен сбор гречки и сорго. По предварительным данным валовое производство гречихи составляет 6,5 тыс. тонн, при средней урожайности 13,5 ц/га, что на 3,1 ц/га больше по сравнению с прошлым годом; сорго намолочено 800 тонн, при средней урожайности 57,8 ц/га, что на 1,6 ц/га больше по сравнению с прошлым годом.

Накопано 29,2 тыс. тонн сахарной свеклы с 823 га при средней урожайности 354,9 ц/га. Также аграриями области намолочено 720,6 тыс. тонн подсолнечника при средней урожайности 31,3 ц/га, что на 2,2 ц/га больше по сравнению с прошлым годом; сои намолочено 221,7 тыс. тонн, при средней урожайности 20,8 ц/га, что на 1,9 ц/га меньше по сравнению с прошлым годом.