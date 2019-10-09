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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:4785

На Сумщине полиция изъяла с частного подворья почти 2 кг наркотического сырья

Собирал и хранил коноплю 55-летний житель одного из сел Лебединского района. Мужчину разоблачили полицейские и изъяли из его домохозяйства весь «запас» сухой растительной смеси.

Информация о том, что ранее судимый за хранение наркотических веществ мужчина может хранить дома сухую коноплю, в полиции Лебединщины стало известно из оперативных источников. Имея санкцию суда на осмотр домовладения, правоохранители пришли к нему с обыском.

Полученная информация нашла свое подтверждение: чуть ли не с порога дома 55-летнего жителя одного из сел района. У него дома сотрудники полиции изъяли уже расфасованное в банки и просто сложенное в полиэтиленовые пакеты характерное сухое измельченное вещество растительного происхождения, а в хозяйственном помещении все еще сушились конопляные ветки.

«В целом наши сотрудники насчитали почти два килограмма вероятного каннабиса, - комментирует ситуацию Дмитрий Отставных, руководитель Лебединского отделения полиции. - Все изъятое в рамках открытого по признакам ч.2 ст. 309 УК Украины направили на экспертизу, которая должна окончательно установить источник происхождения данного сырья».

Сейчас досудебное расследование продолжается, следователи готовят документы для объявления мужчине подозрения в хранении наркотического сырья в больших объемах, и устанавливают круг лиц, возможно причастных к хранению или распространению дурман-зелья, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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