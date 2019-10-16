Сумчан запрошують на авторський вечір в стилі буф

Буф – це захід у театральному стилі, що поєднує у собі музику, літературні анекдоти, фото, живопис та кіно.

Зауважимо, цього вечора авторка також презентує збірки гумористичної прози «Пригоди пасажира» та «На пленері».

Бажаючих поринути у світ творчості чекають 3 листопада, о 16:00 у центральній міській бібліотеці ім. Т. Шевченка. Вхід вільний.