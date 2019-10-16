Сумчан запрошують на авторський вечір в стилі буф

Буф – це захід у театральному стилі, що поєднує у собі музику, літературні анекдоти, фото, живопис та кіно.
Зауважимо, цього вечора авторка також презентує збірки гумористичної прози «Пригоди пасажира» та «На пленері».
Бажаючих поринути у світ творчості чекають 3 листопада, о 16:00 у центральній міській бібліотеці ім. Т. Шевченка. Вхід вільний.
30 жовтня о 17:00 в агенції промоції «Суми» (Соборная, 27) пройде презентація результатів соціального проекту «Фільм-відеодослідження «МИ Є»....
У четвер, 31 жовтня, у ТЦ «Мануфактура» пройде відкриття виставки «Криця в жіночих обладунках»....
Цієї п'ятниці в Агенції промоції «Суми» відбудеться відкриття виставки робіт художника Віктора МИХАЙЛИЧЕНКА....
В среду, 30 октября, в Сумах пройдет матч 1/8 финала кубка Украины по футболу....
Книгарня «Є» та видавництво «Дім Химер» запрошують шанувальників темного фентезі на презентацію дебютного роману Павла Дерев’янка «Аркан вовків», що відбудеться...