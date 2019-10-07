Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:19260

Сумские хоккеисты стали четвертыми в чемпионате Украины

С 25 по 27 октября Винница принимала чемпионат Украины среди юниоров.

В этом сезоне к юниорам относятся игроки не старше 2002 года рождения. В чемпионате приняло участие 8 команд. Большинство игр прошло в равной и упорной борьбе. Ребята показали интересный хоккей.

Итоги чемпионата такие:

1. Сборная Винницкой области-1 (тренеры Бондарчук Виталий, Бакум Сергей, Луцынкевич Владимир)

2. МДЮСШ №1 (1) г.Винница (тр. Кулеша Александр, Пивнюк Василий)

3. ОДЮСШ ЖОР Житомирская обл. (тр. Черкас Андрей, Новак Юлия).

4. ОСДЮШОР «Динамо» г.Сумы (тр. Тагиева Диана)

5. КДЮСШ «Барса» г.Шостка (тр. Яковенко Игорь, Махотков Вячеслав, Мороз Илья)

6. ХК «Политехник»-«Старт» Житомирская обл. (тр. Машталир Александр, Байдык Денис, Гарбуз Василий)

7. Сборная Винницкой обл.-2 (тр. Бакум Сергей, Луцынкевич Владимир, Бондарчук Виталий)

8. МДЮСШ № 1 (2) г.Винница (тр. Кулеша Александр, Пивнюк Василий).

Спорт Хоккей на траве

По тематике

Сумские «динамовки» выиграли турнир в Польше
Вчера 17:50

Сумские «динамовки» выиграли турнир в Польше

25-27 октября году в г. Siemianowicach Slaskich (Польша) проходил XVII международный турнир по хоккею на траве памяти Тадеуша Сохолика....

Сумские хоккеистки с медалями чемпионата Украины
21.10.2019 18:20

Сумские хоккеистки с медалями чемпионата Украины

17-20 октября в Борисполе проходил чемпионат Украины по хоккею на траве среди девушек 2004-2005 годов рождения....

Сумские хоккеистки выиграли чемпионат Украины среди 13-летних
14.10.2019 13:21

Сумские хоккеистки выиграли чемпионат Украины среди 13-летних

11-13 октября в Сумах проходил чемпионат Украины по хоккею на траве среди девушек 2005-2006 годов рождения....

Сумские хоккеисты с «серебром» чемпионата Украины
11.10.2019 15:58

Сумские хоккеисты с «серебром» чемпионата Украины

8-10 октября в Сумах проходил чемпионат Украины по хоккею на траве среди юношей 2004-2005 г.р....

07.10.2019 18:31

Сумские хоккеистки идут на зимний перерыв вторыми

Удивительно, на факт: до апреля следующего года бориспольский «Колос» будет выше МСК «Сумчанка» в турнирной таблице....

Новости

Кабмин согласовал назначение губернатора Сумщины
Вчера 21:41
Сумчан запрошують на виставку картин художника Віктора Михайличенка
Сегодня 11:22
На Сумщине осудили женщину, которая неправомерно получала помощь одиноким матерям
Сегодня 11:17
Сумские патрульные вернули домой 92-летнего дедушку-путешественника
Сегодня 11:04
На Сумщине определены лучшие исследователи в области физики
Сегодня 10:57
В Сумах подвели итоги областного турнира юных журналистов
Сегодня 10:43
Сумские хоккеисты стали четвертыми в чемпионате Украины
Сегодня 10:19
В Сумах на пешеходном переходе грузовик сбил пенсионерку
Сегодня 09:56
На Сумщине полиция изъяла с частного подворья почти 2 кг наркотического сырья
Сегодня 09:47
Журналисты нашли «скелеты в шкафу» согласованного Кабмином кандидата в губернаторы Сумщины
Сегодня 09:44
В Сумах по парку бегали зомби и вампиры
Сегодня 09:30
В деле по кнопкодавству первого заммэра Сум заявлен отвод судьи
Сегодня 09:17
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.