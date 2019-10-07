Сумские хоккеисты стали четвертыми в чемпионате Украины С 25 по 27 октября Винница принимала чемпионат Украины среди юниоров.

В этом сезоне к юниорам относятся игроки не старше 2002 года рождения. В чемпионате приняло участие 8 команд. Большинство игр прошло в равной и упорной борьбе. Ребята показали интересный хоккей.

Итоги чемпионата такие:

1. Сборная Винницкой области-1 (тренеры Бондарчук Виталий, Бакум Сергей, Луцынкевич Владимир)

2. МДЮСШ №1 (1) г.Винница (тр. Кулеша Александр, Пивнюк Василий)

3. ОДЮСШ ЖОР Житомирская обл. (тр. Черкас Андрей, Новак Юлия).

4. ОСДЮШОР «Динамо» г.Сумы (тр. Тагиева Диана)

5. КДЮСШ «Барса» г.Шостка (тр. Яковенко Игорь, Махотков Вячеслав, Мороз Илья)

6. ХК «Политехник»-«Старт» Житомирская обл. (тр. Машталир Александр, Байдык Денис, Гарбуз Василий)

7. Сборная Винницкой обл.-2 (тр. Бакум Сергей, Луцынкевич Владимир, Бондарчук Виталий)

8. МДЮСШ № 1 (2) г.Винница (тр. Кулеша Александр, Пивнюк Василий).