Сумские «динамовки» выиграли турнир в Польше 25-27 октября году в г. Siemianowicach Slaskich (Польша) проходил XVII международный турнир по хоккею на траве памяти Тадеуша Сохолика.

В соревнованиях приняли участие пять команд из Польши, Республики Беларусь, Германии и Украины. Команду СДЮШОР «Динамо» 2004-2005 г.р. под руководством тренера Натальи Ткач выиграла турнир. Лучшим игроком была признана воспитанница СДЮШОР «Динамо» - Вероника Мовчан.