Сумские «динамовки» выиграли турнир в Польше

В соревнованиях приняли участие пять команд из Польши, Республики Беларусь, Германии и Украины.
Команду СДЮШОР «Динамо» 2004-2005 г.р. под руководством тренера Натальи Ткач выиграла турнир. Лучшим игроком была признана воспитанница СДЮШОР «Динамо» - Вероника Мовчан.
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