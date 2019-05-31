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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:25211

Сумские студенты разыграли первенство по настольному теннису

В Сумах состоялся турнир по настольному теннису среди команд высших учебных заведений 1-2 уровней аккредитации.

По результатам борьбы бронзовыми призерами среди девушек и юношей стали представители колледжа СНАУ (Маргарита Малич, Евгения Юрченко, Юлия Ищенко; Руслан Старинский, Артем Олейник, Артем Долуда).

Почетное второе место получили студентки Сумского медицинского колледжа (Марина Цыбко, Анастасия Шоломий, Наталья Бугай) и студенты Сумского строительного колледжа (Валентин Гопко, Сергей Добровольский, Родион Прокопченко).

Победу праздновали теннисисты и теннисистки Сумского машиностроительного колледжа (Надежда Жукова, Диана Демиденко, Карина Роменец; Максим Савченко, Ярослав Галенко, Тимофей Роенко).

Спорт Настольный теннис

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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