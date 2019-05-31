Сумские студенты разыграли первенство по настольному теннису

По результатам борьбы бронзовыми призерами среди девушек и юношей стали представители колледжа СНАУ (Маргарита Малич, Евгения Юрченко, Юлия Ищенко; Руслан Старинский, Артем Олейник, Артем Долуда).
Почетное второе место получили студентки Сумского медицинского колледжа (Марина Цыбко, Анастасия Шоломий, Наталья Бугай) и студенты Сумского строительного колледжа (Валентин Гопко, Сергей Добровольский, Родион Прокопченко).
Победу праздновали теннисисты и теннисистки Сумского машиностроительного колледжа (Надежда Жукова, Диана Демиденко, Карина Роменец; Максим Савченко, Ярослав Галенко, Тимофей Роенко).
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