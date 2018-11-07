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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:18106

В сумской школе на благотворительной ярмарке собрали почти 37 тысяч гривен

25 октября во дворе школы № 27 состоялся традиционная Осенняя ярмарка.

Все желающие имели возможность приобрести фрукты и овощи, цветы, сладости, ароматную выпечку, которые принесли ученики. Особым спросом пользовались вкусный плов и горячие напитки. Бойко шла торговля эко-сумками собственного производства. Поднимали настроение песни и подвижные игры от Весельчака.

На ярмарке выторговали 36980 гривен. Средства пойдут на помощь приютам для животных и реализацию ученических проектов в рамках общешкольного конкурса «Моя школа лучшая».

Общество Благотворительная ярмарка Школа № 27

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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