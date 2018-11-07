В сумской школе на благотворительной ярмарке собрали почти 37 тысяч гривен 25 октября во дворе школы № 27 состоялся традиционная Осенняя ярмарка.

Все желающие имели возможность приобрести фрукты и овощи, цветы, сладости, ароматную выпечку, которые принесли ученики. Особым спросом пользовались вкусный плов и горячие напитки. Бойко шла торговля эко-сумками собственного производства. Поднимали настроение песни и подвижные игры от Весельчака.

На ярмарке выторговали 36980 гривен. Средства пойдут на помощь приютам для животных и реализацию ученических проектов в рамках общешкольного конкурса «Моя школа лучшая».