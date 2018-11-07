В сумской школе на благотворительной ярмарке собрали почти 37 тысяч гривен

Все желающие имели возможность приобрести фрукты и овощи, цветы, сладости, ароматную выпечку, которые принесли ученики. Особым спросом пользовались вкусный плов и горячие напитки. Бойко шла торговля эко-сумками собственного производства. Поднимали настроение песни и подвижные игры от Весельчака.
На ярмарке выторговали 36980 гривен. Средства пойдут на помощь приютам для животных и реализацию ученических проектов в рамках общешкольного конкурса «Моя школа лучшая».
Сегодня, 16 сентября, во время аппаратного совещания рассмотрели предложение от управления образования о выделении средств на ремонт футбольной площадки 27-ой...
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