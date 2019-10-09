Кабмин согласовал назначение губернатора Сумщины Сегодня, 28 октября, Кабинет Министров Украины на своем выездном заседании в г. Мариуполь Донецкой области одобрил ряд кадровых вопросов.

В частности, Правительство назначило Биденко Артема Игоревича государственным секретарем Министерства культуры, молодежи и спорта.

Также принято решение о временном возложении исполнения обязанностей Главы Государственного агентства водных ресурсов Украины на Хорева Михаила Юрьевича.

Кроме этого, Правительство согласовало назначение главами ОГА:

Волынской - Погуляйко Юрия Михайловича;

Полтавской - Синегубов Олега Васильевича;

Сумской - Пащенко Инну Алексеевну;

Хмельницкой - Габинета Дмитрия Анатольевича;

Черновицкой - Осачук Сергея Дмитриевича.

Также уволены: заместитель Министерства развития громад и территорий - Кругляка Эдуарда Борисовича, заместителя министра инфраструктуры - Лавренюка Юрия Федоровича, главы Государственного агентства водных ресурсов - Овчаренко Ирину Ивановну.

Справка

Инна Пащенко родилась 4 апреля 1968 года в с. Новоселовка Конотопского района. С 1986 по 1991 годы училась в Киевском национальном педагогическом университете им. М.П. Драгоманова, специальность «Учитель математики и физики». С 1994 по 1997 год - в Киевском национальному экономическом университете, специальность «Финансы». С 2004 -2007 годы - учеба в магистратуре и аспирантуре ЧВУЗ «Европейский университет» (г. Киев) по специальностям «Экономика предприятия», «Математические методы, модели и информационные технологии в экономике».

С 1991 по 2012 год была преподавателем дисциплин экономико-математического цикла в Конотопском политехническом техникуме Конотопского института СумГУ и в ЧВУЗ «Европейский университет», руководитель профсоюзных организаций этих учебных заведений, автор учебников для вузов.

Замужем. Воспитывает двух дочерей.

В 2015 году Инна Пащенко баллотировалась в мэры Конотопа, но заняла только восьмое место (4,5% голосов), но была избрана депутатом Конотопского горсовета от «Самопомочі» (глава фракции). А в этом году баллотировалась по мажоритарному округу № 160 в Верховную Раду, набрала 2,69% голосов, заняв шестое место. На момент выборов летом 2019 года временно не работала.