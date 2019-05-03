В Сумах в полицию поступил экс-начальник райотдела милиции, при котором в отделе умер задержанный

Об этом стало известно после представления Владимиром Богачевым декларации в качестве кандидата на должность участкового, пишет Sumy.Today.
Как сообщила на запрос начальник отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Сумской области Эльвира Биганова, в звании подполковника полиции Владимир Богачев пока не восстановлен, эта процедура требует времени, а зарплату в полиции уже получает, потому что проходит начальную подготовку участкового инспектора.
Напомним: Владимир Богачев возглавлял Ковпаковский райотдел, когда в январе 2012 года там от телесных повреждений скончался 32-летний Алексей Ходаков - в наручниках на руках, заведенных за спину. На его теле были обнаружены телесные повреждения и травмы внутренних органов. Через несколько месяцев по подозрению в избиении Ходакова задержали трех милиционеров, подчиненных Богачева: Богдана Собину, Николая Тертычного и Дмитрия Москаленко. Почти два года трое задержанных провели в СИЗО. А после того, как глава Сумского райсуда Игорь Дашутин изменил правоохранителям меру пресечения, отпустив их на волю, обвиняемые милиционеры вернулись к работе, один из них - Дмитрий Москаленко - перешел на работу в Управление внутренней безопасности полиции Сумщины.
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