Сумские футзалисты примут одного из лидеров

В 6-ом туре чемпионата Украины по футзалу «FoodCentre-СумДУ» примет ивано-франковский «Ураган». Игра пройдет в манеже СумГУ. Начало в 13.00.
После пяти туров «Ураган», за который выступает воспитанник сумского футзала Артем Фаренюк, занимает второе место с 10 очками в 4 играх. Наши на последнем, девятом месте с 1 очком (тоже в 4 играх).
Добрі кіноперегляди повертаються на другий сезон....
1-3 ноября в сквере им. Тараса Шевченко по ул. Соборной, состоится показ документальной выставки фотографий, сделанных во время боев за...
Юноши учреждений профессионального (профессионально-технического) образования области соревновались за первенство по футзалу в зачет ХХХІV областной спартакиады....
1-2 ноября в Сумах пройдет чемпионат города по грэпплингу....
Відома сумська композиторка та письменниця Олена ЧЕРНОВА кличе прихильників прекрасного на свій авторський вечір в стилі буф – «Чорна ніч...