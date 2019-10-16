Сумские футзалисты примут одного из лидеров В воскресенье, 3 ноября, в Сумах пройдет матч Экстра-лиги.

В 6-ом туре чемпионата Украины по футзалу «FoodCentre-СумДУ» примет ивано-франковский «Ураган». Игра пройдет в манеже СумГУ. Начало в 13.00.

После пяти туров «Ураган», за который выступает воспитанник сумского футзала Артем Фаренюк, занимает второе место с 10 очками в 4 играх. Наши на последнем, девятом месте с 1 очком (тоже в 4 играх).