В Сумах тротуары возле детской поликлиники сделала фирма, зарегистрированная в частном доме В мае 2019 года департамент инфраструктуры Сумского городского совета заключил договор о выполнении капитального ремонта тротуаров от дома № 3 по улице Ивана Сирко до проспекта Лушпы.

Стоимость работ - 825 тыс. гривен. Компания-исполнитель, ООО «Щербаков» зарегистрирована в жилом доме, что противоречит Жилищному кодексу Украины, пишет Громадський моніторинг.

Тротуары по указанному адресу уже обустроены. Однако выполнены ли работы в полном объеме и соответствуют ли требованиям - неизвестно. Поскольку заключенный между подрядчиком и департаментом инфраструктуры договор не содержит технического задания.

Согласно данным аналитической системы YouControl, компания зарегистрирована в Сумах по адресу ул. Басовская, 53, - это частный сектор на выезде из города. Там находится жилой дом, никаких отметок о расположении строительной фирмы нет.

ООО «Щербаков», которое занимается строительством дорог и автострад, зарегистрировано в феврале 2019 года, то есть 8 месяцев назад.

На момент заключения договора с департаментом инфраструктуры фирма существовала всего три месяца и не имела никакого опыта, ведь указанный контракт стал первым для компании.

Руководителю фирмы-подрядчика Александру Викторовичу Щербакову 35 лет. По данным сайта clarity-project, он также является физическим лицом - предпринимателем и предоставляет услуги по ремонту и реставрации объектов благоустройства. В 2018 году Александр Щербаков выполнил 11 контрактов по закупкам, объявленных департаментом инфраструктуры, на общую сумму более 6 млн гривен. Все контракты заключены с переговорной процедурой, то есть без конкуренции.

Какими именно критериями руководствуются специалисты департамента инфраструктуры при выборе подрядчика - сказать трудно. Стоит отметить, что за последний месяц этот распорядитель средств бюджета города Сумы объявил более полусотни закупок на общую сумму почти 40 млн гривен.