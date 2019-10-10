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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине спасали гагар, которые сбились с маршрута (видео)

На Роменщине приземлились гагары черношейные. Летели с Новой Земли в Крым транзитом через Сумщину.

24 октября в селе Хмелев Роменского района утром местные жители нашли неизвестных им птиц. О том, что перед ними гагары догадались не сразу, говорится в сюжете UA:СУМИ.

Хмелевская сельская голова Ольга Рыбалко: «До этого вечером было слышно над селом пронзительный крик птиц, но мы не знали, что это за птицы. Я, когда пришла на работу около 8 часов, увидела у сельского совета 4 птицы сидели очень красивых, такие, возможно, 50 сантиметров, пожалуй, чуть больше длиной, окраску имели такую контрастную черно-белую, больше черного, темно-серого, такой был большой клюв».

Спасали гагар, неся к ближайшему водоему.

Инна Загайко, местная жительница: «Я сразу узнала, что это гагара, это, пожалуй, передача «National Geographic» не прошла зря, поэтому я быстренько в Интернет, а это действительно гагара. Я поняла, что птичка вообще не ходит, она не может ходить. Я думала, что она одна упала, потом я уже отнесла ее к ближайшему водоему».

Анна Штанько, местная жительница: «Отнесли на пруд, посадили ее на воду, она так проплыла, крыльями потрепала, голову подняла высоко и радостно перышки перебирала клювом».

Наталья Балюра, секретарь Хмелевского сельского совета: «Когда увидели воду, ожили. Мы не поверили своим глазам, они начали нырять, обрадовались. Было на этом пруду около 19 выпущено, затем их десяток оставалось».

Владимир Литовка, эколог, учитель биологии: «Живет и гнездится в Арктике, даже на Новой Земле, в тундре. Через Сумскую проходят коридоры миграционные птичьи, максимум стаю было замечено 350 особей. 24-го числа был густой туман, тихо, и птицы потеряли, на мой взгляд, ориентирование. Вечером очень сильно кричали и искали водоем, но из-за тумана не смогли найти, поэтому начался птицепад. Вообще это явление уникально тем, что в истории не описано ни одного случая, чтобы морская птица во время перелетов вдруг падала на сушу».

В селе Хмелев кроме 19 спасенных, местные нашли четырех мертвых гагар, одну из них отправили на исследование.

Александр Панасенко, преподаватель факультета ветеринарной медицины: «Установили, что никаких инфекционных заболеваний визуально не наблюдалось, неинфекционных также, признаков отравлений также не было, то есть смерть наступила в результате падения птицы и удара о землю. Были гематомы в передней части тела, отдельные гематомы в задней части. Наиболее вероятным является кратковременной влияние каких-то загрязняющих веществ, возможно, излучения электромагнитного, которое обеспечило временную потерю сознания птицы, потерю ориентации в пространстве и падение на землю».

В поселке Диброва, которое находится в 15 километрах от села Хмелев местные также нашли гагар и посадили их на воду.

Общество Гагары Птицы

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