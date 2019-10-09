«Альянс» в Сумах сыграет на кубок Украины

Липоводолинский «Альянс» примет на стадионе «Юбилейный» команду «Горняк-Спорт» из Горишних Плавней (бывший Комсомольск полтавской области). Начало в 18.00.
Сейчас «Горняк-Спорт» занимает в первой лиге 12-ое место (из 16) с 15 очками после 15 туров. «Альянс» в группе Б второй лиги третий с 38 очками после 16 игр.
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