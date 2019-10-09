«Альянс» в Сумах сыграет на кубок Украины В среду, 30 октября, в Сумах пройдет матч 1/8 финала кубка Украины по футболу.

Липоводолинский «Альянс» примет на стадионе «Юбилейный» команду «Горняк-Спорт» из Горишних Плавней (бывший Комсомольск полтавской области). Начало в 18.00.

Сейчас «Горняк-Спорт» занимает в первой лиге 12-ое место (из 16) с 15 очками после 15 туров. «Альянс» в группе Б второй лиги третий с 38 очками после 16 игр.