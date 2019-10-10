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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:42170

Сумские бегуны отличились на Kharkiv Airport Run

26 октября на взлётно-посадочной полосе Международного аэропорта «Харьков» состоялся традиционный ежегодный забег «Kharkiv Airport Run 2019».

В этом году участвовало 640 спортсменов, которые пробежали дистанции на выбор: 5 и 10 километров.
На 5-километровой дистанции первенствовал сумчанин Валерий Буян – его время 16:28, пятым был Вадим Гарбуз из Тростянца – 17:28. На 10 км третье место занял уроженец Сумщины Дмитрий Лашин – 31:18.

Кстати, в Сумах также планируют проведение 2nd Sumy Airport Run 2019, который пройдет 16 ноября. Регистрация здесь.

 

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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