Сумские бегуны отличились на Kharkiv Airport Run

В этом году участвовало 640 спортсменов, которые пробежали дистанции на выбор: 5 и 10 километров.
На 5-километровой дистанции первенствовал сумчанин Валерий Буян – его время 16:28, пятым был Вадим Гарбуз из Тростянца – 17:28. На 10 км третье место занял уроженец Сумщины Дмитрий Лашин – 31:18.
Кстати, в Сумах также планируют проведение 2nd Sumy Airport Run 2019, который пройдет 16 ноября. Регистрация здесь.
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