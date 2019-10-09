В Сумах по парку бегали зомби и вампиры В Сумах впервые провели Halloween Run.

В воскресенье, 27 октября, в Сумах провели первые соревнования по легкой атлетике Halloween Run. Более 40 участников бежали 5 км по парку. Некоторые были соответствующе наряжены – кто в вампира, кто в зомби. После забега была глинтвейн пати.

А победителями стали Марк Левшин – его время 19:36 и Татьяна Гуцол – 24:37.