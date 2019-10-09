В Сумах по парку бегали зомби и вампиры

В воскресенье, 27 октября, в Сумах провели первые соревнования по легкой атлетике Halloween Run. Более 40 участников бежали 5 км по парку. Некоторые были соответствующе наряжены – кто в вампира, кто в зомби. После забега была глинтвейн пати.
А победителями стали Марк Левшин – его время 19:36 и Татьяна Гуцол – 24:37.
27 октября, накануне Хеллоуина, в Сумах пройдет Halloween Run....
В Сучжоу завершился международный турнир по спортивной ходьбе International Walking Event Around Taihu....
19-20 октября в Ивано-Франковске проходил командный чемпионат Украины по спортивной ходьбе среди ДЮСШ и СДЮСШОР, XXIV Международные соревнования «Кубок« Вечерний...
На втором этапе международных соревнований по спортивной ходьбе International Walking Event Around Taihu в Сучжоу атлеты преодолевали 12 км....
27 октября, накануне Хеллоуина, в Сумах пройдет Halloween Run....