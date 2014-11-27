Офіцер із Сумщини став дипломантом літературного конкурсу

Більшість учасників цього конкурсу є учасниками військових дій на Сході нашої країни, і їхні твори становлять, власне, літопис подій, очевидцями яких стали безпосередньо вони самі.
При розгляді творів, навіть беручи до уваги, що автори не є професійними літераторами, а лише аматори, журі конкурсу визначило переможців. Серед них і офіцер Липоводолинського районного військового комісаріату Сумської області майор Володимир Лаврик, який минулого тижня отримав свій диплом переможця поетичного конкурсу.
Керівництво Сумського обласного військового комісаріату щиро вітає майора Володимира Лаврика та бажає йому творчих успіхів.
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