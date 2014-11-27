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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Офіцер із Сумщини став дипломантом літературного конкурсу

Міністерство оборони України, Всеукраїнський благодійний культурно-науковий фонд Т.Г.Шевченка, Національна спілка письменників України проводили до Дня Незалежності України черговий конкурс патріотичної поезії та прози (оповідання, новели, нариси, есе) «Свою Україну любіть».

Більшість учасників цього конкурсу є учасниками військових дій на Сході нашої країни, і їхні твори становлять, власне, літопис подій, очевидцями яких стали безпосередньо вони самі.

При розгляді творів, навіть беручи до уваги, що автори не є професійними літераторами, а лише аматори, журі конкурсу визначило переможців. Серед них і офіцер Липоводолинського районного військового комісаріату Сумської області майор Володимир Лаврик, який минулого тижня отримав свій диплом переможця поетичного конкурсу.

Керівництво Сумського обласного військового комісаріату щиро вітає майора Володимира Лаврика та бажає йому творчих успіхів.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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