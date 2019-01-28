В деле по кнопкодавству первого заммэра Сум заявлен отвод судьи 28 октября в связи с заявленным отводом судьи Евгению Янгелю отложено рассмотрение уголовного производства в отношении первого заместителя городского головы г. Сумы Владимира Войтенко.

Заммэра Сум обвиняется в несанкционированном вмешательстве в работу автоматизированных систем, что привело к подделке информации, совершенном повторно (ч. 2 ст. 361 УК Украины) и присвоении официального документа, совершенное в личных интересах (ч. 1 ст. 357 УК Украины). Имеется в виду его голосование на сессии Сумского горсовета еще весной 2015 года чужой карточкой (у него карточки вообще не должно быть, так как он не депутат) за утверждение результатов конкурса на вывоз ТБО.

Рассмотрение заявления об отводе судьи состоится 30 октября в 13.00, судья Алла Клименко.

Дата следующего судебного заседания в уголовном производстве будет определена после рассмотрения заявления об отводе судьи.