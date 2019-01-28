В деле по кнопкодавству первого заммэра Сум заявлен отвод судьи

Заммэра Сум обвиняется в несанкционированном вмешательстве в работу автоматизированных систем, что привело к подделке информации, совершенном повторно (ч. 2 ст. 361 УК Украины) и присвоении официального документа, совершенное в личных интересах (ч. 1 ст. 357 УК Украины). Имеется в виду его голосование на сессии Сумского горсовета еще весной 2015 года чужой карточкой (у него карточки вообще не должно быть, так как он не депутат) за утверждение результатов конкурса на вывоз ТБО.
Рассмотрение заявления об отводе судьи состоится 30 октября в 13.00, судья Алла Клименко.
Дата следующего судебного заседания в уголовном производстве будет определена после рассмотрения заявления об отводе судьи.
6 мая первый заммэра Сум не явился в суд якобы из-за пребывания на лечении в Черновцах....
Первый заммэра Сум Владимир Войтенко снова не явился в суд из-за болезни....
В прошлом году возле бывшего кинотеатра «Современник», который теперь стал супермаркетом, принадлежащем жене первого заммэра Сум Владимира Войтенко, спилили 6...
Сегодня, 12 февраля, в Заречном районном суде Сум продолжилось рассмотрение дела по обвинению Владимира Войтенко в грубом нарушении законодательства о...
Апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу прокуратуры на решение Заречного районного суда г. Сумы, которым суд первой инстанции закрыл уголовное производство...