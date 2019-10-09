Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:44163

Журналисты нашли «скелеты в шкафу» согласованного Кабмином кандидата в губернаторы Сумщины

В понедельник, 28 октября, стало известно, что должность главы Сумской облгосадминистрации может занять депутат Конотопского горсовета Инна Алексеевна Пащенко.

Такое решение о представлении президенту утвердило правительство на внеочередном заседании.

Как стало известно журналистам проекта расследований «(не) Причетні», кандидат не декларирует недвижимость, которой владеет ее муж Виктор Пащенко. Он работает начальником отдела в АО «Укрзалізниця» и ежегодно представляет электронную декларацию. :Журналисты сравнили декларации супругов и заметили, что, кроме совместной квартиры муж декларирует еще и объект незавершенного строительства - хозяйственное здание площадью 24 квадратных метра в Конотопе. Указывает, что 25% этой недвижимости принадлежит жене Инне Пащенко. Впрочем, в декларации самой депутата этого недостроя нет.

К тому же, ни Виктор, ни Инна Пащенко не показывают в своих декларациях четыре земельных участка, которыми владеет Виктор Пащенко, в соответствии с реестром прав на недвижимое имущество.

Кроме того, в 2018 году г-жа Пащенко была должна средства КП «Теплогарант» (исполнительное производство №56677569 от 2 июля 2018 года), перед этим попадала в поле зрения исполнительной службы в июне 2017 года (№ 54075044 от 7 июня 2017 года).

К тому же в едином государственном реестре судебных решений находится дело об административном коррупционном правонарушении, вероятно совершенном Инной Пащенко в 2017 году. Речь о том, что депутат Конотопского городского совета подала свою годовую декларацию за 2016 год почти на 5 месяцев позже срока, который НАПК определяет конечным (вместо 01.05.2017 19.09.2017). Такие действия квалифицируются как административное правонарушение, связанное с коррупцией, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 172-6 КУоАП.

«Свою вину в совершении правонарушения женщина признала полностью, при этом пояснила, что в марте получила электронную цифровую подпись, зарегистрировалась на сайте НАПК и заполнила декларацию, после заполнения на мониторе компьютера было показано, что декларация подана. В сентябре ее вызвали в полицию и сообщили, что ее декларация не была подана. После чего она сразу заполнила декларацию и снова подала», - из материалов дела.

Прокурор в судебном заседании отмечал, что вина доказана в полном объеме, а потому Инна Пащенко «подлежит ответственности». Впрочем, судья решила освободить ее от административной ответственности в связи с «малозначительностью совершенного административного правонарушения и возможностью ограничиться устным замечанием».

Кроме того, как пишет Sumy.Today, в ежегодном декларации за 2018 Инна Пащенко показала свое членство в двух организациях – «Агентство регионального развития Сиверского региона Украины» и Общественном формировании «Конотопская сотня Народной самообороны» по охране общественного порядка и государственной границы.

При этом Инна Пащенко указала, что находится в руководящих органах только в «Агентстве регионального развития Сиверского региона Украины». Однако, согласно данным Государственного реестра юрлиц, г-жа Пащенко с июля 2015 года и по настоящее время является руководителем Конотопской городской организации политической партии «Объединение Самопомич». В реестре юрлиц указаны ее мобильные номера для связи с этой организацией. Однако, в декларации г-жа Пащенко почему-то этого не указала.

Политика Инна Пащенко

По тематике

Кабмин согласовал назначение губернатора Сумщины
Вчера 21:41

Кабмин согласовал назначение губернатора Сумщины

Сегодня, 28 октября, Кабинет Министров Украины на своем выездном заседании в г. Мариуполь Донецкой области одобрил ряд кадровых вопросов....

Новости

Кабмин согласовал назначение губернатора Сумщины
Вчера 21:41
В Сумах на пешеходном переходе грузовик сбил пенсионерку
Сегодня 09:56
На Сумщине полиция изъяла с частного подворья почти 2 кг наркотического сырья
Сегодня 09:47
Журналисты нашли «скелеты в шкафу» согласованного Кабмином кандидата в губернаторы Сумщины
Сегодня 09:44
В Сумах по парку бегали зомби и вампиры
Сегодня 09:30
В деле по кнопкодавству первого заммэра Сум заявлен отвод судьи
Сегодня 09:17
Сумские пожарные учили воспитанников «Барсы» пожарной безопасности
Сегодня 09:09
Офіцер із Сумщини став дипломантом літературного конкурсу
Сегодня 08:52
Завтра у Сумах пройде Форум, присвячений Міжнародному тижню обізнаності про бульозний епідермоліз
Сегодня 08:47
«Альянс» в Сумах сыграет на кубок Украины
Сегодня 08:18
Ночью часть Сум останется без воды
Сегодня 08:05
Сумские ультрас прошлись центром города с требованием создать футбольный клуб (видео)
Вчера 23:30
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.