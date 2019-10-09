Журналисты нашли «скелеты в шкафу» согласованного Кабмином кандидата в губернаторы Сумщины В понедельник, 28 октября, стало известно, что должность главы Сумской облгосадминистрации может занять депутат Конотопского горсовета Инна Алексеевна Пащенко.

Такое решение о представлении президенту утвердило правительство на внеочередном заседании.

Как стало известно журналистам проекта расследований «(не) Причетні», кандидат не декларирует недвижимость, которой владеет ее муж Виктор Пащенко. Он работает начальником отдела в АО «Укрзалізниця» и ежегодно представляет электронную декларацию. :Журналисты сравнили декларации супругов и заметили, что, кроме совместной квартиры муж декларирует еще и объект незавершенного строительства - хозяйственное здание площадью 24 квадратных метра в Конотопе. Указывает, что 25% этой недвижимости принадлежит жене Инне Пащенко. Впрочем, в декларации самой депутата этого недостроя нет.

К тому же, ни Виктор, ни Инна Пащенко не показывают в своих декларациях четыре земельных участка, которыми владеет Виктор Пащенко, в соответствии с реестром прав на недвижимое имущество.

Кроме того, в 2018 году г-жа Пащенко была должна средства КП «Теплогарант» (исполнительное производство №56677569 от 2 июля 2018 года), перед этим попадала в поле зрения исполнительной службы в июне 2017 года (№ 54075044 от 7 июня 2017 года).

К тому же в едином государственном реестре судебных решений находится дело об административном коррупционном правонарушении, вероятно совершенном Инной Пащенко в 2017 году. Речь о том, что депутат Конотопского городского совета подала свою годовую декларацию за 2016 год почти на 5 месяцев позже срока, который НАПК определяет конечным (вместо 01.05.2017 19.09.2017). Такие действия квалифицируются как административное правонарушение, связанное с коррупцией, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 172-6 КУоАП.

«Свою вину в совершении правонарушения женщина признала полностью, при этом пояснила, что в марте получила электронную цифровую подпись, зарегистрировалась на сайте НАПК и заполнила декларацию, после заполнения на мониторе компьютера было показано, что декларация подана. В сентябре ее вызвали в полицию и сообщили, что ее декларация не была подана. После чего она сразу заполнила декларацию и снова подала», - из материалов дела.

Прокурор в судебном заседании отмечал, что вина доказана в полном объеме, а потому Инна Пащенко «подлежит ответственности». Впрочем, судья решила освободить ее от административной ответственности в связи с «малозначительностью совершенного административного правонарушения и возможностью ограничиться устным замечанием».

Кроме того, как пишет Sumy.Today, в ежегодном декларации за 2018 Инна Пащенко показала свое членство в двух организациях – «Агентство регионального развития Сиверского региона Украины» и Общественном формировании «Конотопская сотня Народной самообороны» по охране общественного порядка и государственной границы.

При этом Инна Пащенко указала, что находится в руководящих органах только в «Агентстве регионального развития Сиверского региона Украины». Однако, согласно данным Государственного реестра юрлиц, г-жа Пащенко с июля 2015 года и по настоящее время является руководителем Конотопской городской организации политической партии «Объединение Самопомич». В реестре юрлиц указаны ее мобильные номера для связи с этой организацией. Однако, в декларации г-жа Пащенко почему-то этого не указала.