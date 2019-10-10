В Кролевце спасатели оказали помощь ребенку, который оказался закрыт в квартире

По предварительным данным, в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома находился малолетний ребенок.
На место происшествия прибыло отделение 22-й Государственной пожарно-спасательной части. Работники Службы спасения с помощью выдвижной лестницы попали в квартиру через окно, открыли дверь и передали ребенка родителям.
Всего для оказания помощи привлекалось 3 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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