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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:51151

В Кролевце спасатели оказали помощь ребенку, который оказался закрыт в квартире

28 октября в 13:14 в Службу спасения «101» поступило сообщение о необходимости оказания помощи по проспекту Мира в г. Кролевец.

По предварительным данным, в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома находился малолетний ребенок.

На место происшествия прибыло отделение 22-й Государственной пожарно-спасательной части. Работники Службы спасения с помощью выдвижной лестницы попали в квартиру через окно, открыли дверь и передали ребенка родителям.

Всего для оказания помощи привлекалось 3 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Кролевец Спасатели

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