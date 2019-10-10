В Кролевце спасатели оказали помощь ребенку, который оказался закрыт в квартире 28 октября в 13:14 в Службу спасения «101» поступило сообщение о необходимости оказания помощи по проспекту Мира в г. Кролевец.

По предварительным данным, в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома находился малолетний ребенок. На место происшествия прибыло отделение 22-й Государственной пожарно-спасательной части. Работники Службы спасения с помощью выдвижной лестницы попали в квартиру через окно, открыли дверь и передали ребенка родителям. Всего для оказания помощи привлекалось 3 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.