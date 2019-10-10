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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:56246

В Сумах на пешеходном переходе грузовик сбил пенсионерку

28 октября на улице Степана Бандеры в Сумах под колеса ЗИЛа попала 68-летняя пенсионерка.

По данным Управления патрульной полиции Сумщины ДТП произошло в 10:30 на нерегулируемом пешеходном переходе. Женщина с тяжелыми травмами головы направлена в Сумскую областную клиническую больницу. Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса, в рамках которого выясняет причины и обстоятельства происшествия, - сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Сумской области, пишет sumy.today.

Право Дтп

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