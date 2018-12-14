Сумские бадминтонистки с медалями международного турнира

Соревнования собрали около 130 участников разных возрастов из Украины, Молдовы, России и Индии. В турнире традиционно приняли участие и представители Сумского государственного университета: старший преподаватель кафедры иностранных языков Оксана Гладченко и старший преподаватель кафедры физического воспитания и спорта Антонина Сирык. Преподаватели СумГУ завоевали золотые медали в парном женском разряде категории «55+». Антонина Сирык также получила бронзовые награды в смешанном разряде категорий «50+» и «55+».
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