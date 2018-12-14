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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские бадминтонистки с медалями международного турнира

25-27 октября в Харькове прошёл международный турнир по бадминтону среди ветеранов и любителей «Слобожанская осень-2019».

Соревнования собрали около 130 участников разных возрастов из Украины, Молдовы, России и Индии. В турнире традиционно приняли участие и представители Сумского государственного университета: старший преподаватель кафедры иностранных языков Оксана Гладченко и старший преподаватель кафедры физического воспитания и спорта Антонина Сирык. Преподаватели СумГУ завоевали золотые медали в парном женском разряде категории «55+». Антонина Сирык также получила бронзовые награды в смешанном разряде категорий «50+» и «55+».

Спорт Бадминтон

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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