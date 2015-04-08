На Сумщине определены лучшие исследователи в области физики

За первенство соревновались 10 команд из городов Сумы, Конотоп, Глухов, пгт Липовая Долина, Свеса, Камышанской ОТГ Ахтырского района.
Каждая команда имела возможность выступить в роли экспериментатора, теоретика и эксперта, наблюдать за выступлениями других команд, участвовать в теоретическом обсуждении опытов. В отборочном и финальном конкурсах все команды показали хорошие знания по физике, продемонстрировали слаженность в игре и толерантность к соперникам.
Во время соревнований ученики демонстрировали физические явления в условиях их наилучшего наблюдения, объясняли закономерности явлений, анализировали сферы их использования в повседневной жизни, оценивали качество постановки экспериментов и их обоснования.
Лучшей стала команда «Левитация» (Сумская специализированная школа № 10). Второе место разделили сборная команда «Фотон» (Конотопская специализированная школа № 12), Конотопская гимназия и команда «Рrometheus» (Сумская областная гимназия-интернат для талантливых и творчески одаренных детей). Третье место - команды «В смысле?» (Сумская специализированная школа № 17) и «Бозон» (Глуховский городской центр внешкольного образования).
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