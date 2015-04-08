На Сумщине определены лучшие исследователи в области физики В области завершился второй этап областного турнира юных исследователей.

За первенство соревновались 10 команд из городов Сумы, Конотоп, Глухов, пгт Липовая Долина, Свеса, Камышанской ОТГ Ахтырского района.

Каждая команда имела возможность выступить в роли экспериментатора, теоретика и эксперта, наблюдать за выступлениями других команд, участвовать в теоретическом обсуждении опытов. В отборочном и финальном конкурсах все команды показали хорошие знания по физике, продемонстрировали слаженность в игре и толерантность к соперникам.

Во время соревнований ученики демонстрировали физические явления в условиях их наилучшего наблюдения, объясняли закономерности явлений, анализировали сферы их использования в повседневной жизни, оценивали качество постановки экспериментов и их обоснования.

Лучшей стала команда «Левитация» (Сумская специализированная школа № 10). Второе место разделили сборная команда «Фотон» (Конотопская специализированная школа № 12), Конотопская гимназия и команда «Рrometheus» (Сумская областная гимназия-интернат для талантливых и творчески одаренных детей). Третье место - команды «В смысле?» (Сумская специализированная школа № 17) и «Бозон» (Глуховский городской центр внешкольного образования).