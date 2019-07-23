Сумские патрульные вернули домой 92-летнего дедушку-путешественника

Инспекторы за считанные минуты прибыли по указанному адресу на улице Юбилейной. Понимая, что дедушка находится на улице в легкой одежде, да еще и с расстройствами памяти, патрульные сразу же начали его поиски. Расспрашивая местных жителей, стражи порядка за считанные минуты нашли мужчину недалеко от места проживания.
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