Сумские патрульные вернули домой 92-летнего дедушку-путешественника «Мой муж ушел из дома в неизвестном направлении. Раньше такого никогда не случалось», - именно с таким сообщением обратилась взволнованная жительница Сум к патрульным.

Инспекторы за считанные минуты прибыли по указанному адресу на улице Юбилейной. Понимая, что дедушка находится на улице в легкой одежде, да еще и с расстройствами памяти, патрульные сразу же начали его поиски. Расспрашивая местных жителей, стражи порядка за считанные минуты нашли мужчину недалеко от места проживания.