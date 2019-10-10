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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:22147

Сумчан запрошують на виставку картин художника Віктора Михайличенка

Цієї п'ятниці в Агенції промоції «Суми» відбудеться відкриття виставки робіт художника Віктора МИХАЙЛИЧЕНКА.

Митця по праву називають акварелістом Всеукраїнського масштабу, він є лауреатом Державної премії Узбекистану ім. Хамзи, членом Національної спілки художників України, автором численних персональних виставок, які відбувалися у Фергані, Сумах, Києві, Санкт-Петербурзі, Кропивницькому та Запоріжжі. Також Віктор Михайличенко був учасником Міжнародних виставок у містах Фабріно (Італія) та Одеса.

З 30 жовтня сумчани зможуть переглянути виставку у Сумській міській галереї, а офіційне її відкриття відбудеться 1 листопада.

Початок о 17:00. Вхід вільний.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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