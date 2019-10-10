Сумчан запрошують на виставку картин художника Віктора Михайличенка

Митця по праву називають акварелістом Всеукраїнського масштабу, він є лауреатом Державної премії Узбекистану ім. Хамзи, членом Національної спілки художників України, автором численних персональних виставок, які відбувалися у Фергані, Сумах, Києві, Санкт-Петербурзі, Кропивницькому та Запоріжжі. Також Віктор Михайличенко був учасником Міжнародних виставок у містах Фабріно (Італія) та Одеса.

З 30 жовтня сумчани зможуть переглянути виставку у Сумській міській галереї, а офіційне її відкриття відбудеться 1 листопада.

Початок о 17:00. Вхід вільний.