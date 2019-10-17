Сьогодні у Сумах відкриють виставку художника Віктора Михайличенка

Митця по праву називають акварелістом Всеукраїнського масштабу, він є лауреатом Державної премії Узбекистану ім. Хамзи, членом Національної спілки художників України, автором численних персональних виставок, які відбувалися у Фергані, Сумах, Києві, Санкт-Петербурзі, Кропивницькому та Запоріжжі. Також Віктор Михайличенко був учасником Міжнародних виставок у містах Фабріно (Італія) та Одеса.
З 30 жовтня сумчани зможуть переглянути виставку у Сумській міській галереї, а офіційне її відкриття відбудеться 1 листопада.
Початок о 17:00. Вхід вільний.
В воскресенье, 3 ноября, в Сумах пройдет матч Экстра-лиги....
Добрі кіноперегляди повертаються на другий сезон....
1-3 ноября в сквере им. Тараса Шевченко по ул. Соборной, состоится показ документальной выставки фотографий, сделанных во время боев за...
1-2 ноября в Сумах пройдет чемпионат города по грэпплингу....
Відома сумська композиторка та письменниця Олена ЧЕРНОВА кличе прихильників прекрасного на свій авторський вечір в стилі буф – «Чорна ніч...