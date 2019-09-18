На Сумщине грибники нашли боеприпасы

Опасную находку обнаружили в лесу при сборе грибов на расстоянии до 3-х км от жилых домов.
Подобный случай имел место в с. Пироговка Шосткинского района. Там в лесу местные грибники обнаружили противотанковую мину ТМ-62М, которая находилась на расстоянии до 4-х км от жилых домов.
На месте обнаружения взрывоопасных предметов установлена охрана и предоставлена заявка на обезвреживание в Межрегиональный центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области (Ромны).
Спасатели предупреждают: работы по изъятию и обезвреживанию боеприпасов времен войны могут проводить только пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Действия же граждан при обнаружении взрывоопасных предметов должны быть взвешенными. Надо помнить, что боеприпасов нельзя даже касаться, необходимо запомнить место находки и немедленно сообщить о нем в местные органы власти или непосредственно в Службу спасения "101", сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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