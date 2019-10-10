На Сумщине пьянка по-соседски закончилась убийством Работники Лебединского отделения полиции начали досудебное следствие по факту смерти мужчины, скончавшегося в результате полученных от соседа побоев.

В полицию обратился 38-летний житель одного из населенных пунктов Лебединщины с сообщением о том, что у себя дома обнаружил мертвым своего соседа.

На вызов выехали члены следственно-оперативной группы полиции. Опытным правоохранителям сразу стало ясно, что внезапная смерть мужчины носит неестественной характер. Эту версию подтвердила и судебно-медицинская экспертиза: по выводам специалистов пострадавший скончался в результате многочисленных повреждений внутренних органов и большого внутреннего кровотечения.

Под подозрение в причинении тяжких телесных повреждений, имевших следствием смерть человека, сразу попал заявитель, тем более, что у полицейских были на это более чем основательные причины.

Мужчину опросили, и тот признался в содеянном. Оказалось, что оба они накануне выпивали у него дома, и как часто бывает при подобных «беседах», возникла ссора, затем переросла в драку. Пьяный хозяин, побив соседа, оставил его в одной комнате, сам пошел спать в другую. А когда проснулся - тот уже был мертв.

Сейчас в рамках уголовного производства, переквалифицировано в соответствии с ч.2 ст. 121 УК Украины, злоумышленнику уже объявлено сообщение в совершении преступления, и в настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит от 7 до 10 лет заключения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.