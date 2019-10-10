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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Больше 240 тыс. гривен возместили нефтяники за загрязнение гектара земли на Сумщине

Государственной экологической инспекцией в Сумской области с АО «Укргаздобыча» взыскано полную сумму ущерба, нанесенного окружающей среде в результате загрязнения земель Каменского сельского совета Лебединского района.

Напомним, что 6 июня 2019 года при выполнении работ по освоению скважины №55 Новотроицкого НГКМ Филиала Газопромышленного управления «Полтавагаздобыча» АО «Укргаздобыча» произошло загрязнение земельного участка нефтепродуктами за пределами обвалования факельного амбара скважины на площади 10800 кв. м.

Госинспекторами по охране окружающей природной среды Сумской области было совершено отбор проб почвы. По результатам лабораторных исследований работниками Инспекции рассчитан ущерб, сумма которых составила 240 597 грн, а также предъявлена соответствующая претензия об их возмещении в добровольном порядке.

Каменский сельский совет уже получил уплаченные загрязнителями средства, сообщает пресс-служба ведомства.

Право Госэкоинспекция Загрязнение Лебединский район Нефтепродукты

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