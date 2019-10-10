В Шостке украли дорогую гитару

О краже гитары в полицию сообщил 44-летний житель Шостки. Мужчина рассказал, что музыкальный инструмент исчез из его комнаты в общежитии.
Правоохранители, прибывшие на вызов, выяснили, что накануне кражи к заявителю в гости приходил его знакомый. Перебрав с алкоголем, хозяин уснул, а наутро обнаружил пропажу гитары.
Подозрение полицейских сразу упало на неоднократно судимого 33-летнего товарища потерпевшего. Его разыскали, и тот признался в совершенной краже.
По словам подозреваемого, похищенный инструмент он хотел продать, а деньги - потратить на собственные нужды.
Сейчас украденный инструмент изъяли у злоумышленника дома и вернули владельцу.
Относительно самого вора в полиции открыли очередное уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража», и ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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