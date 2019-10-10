В Шостке украли дорогую гитару Неоднократно судимый 33-летний житель Шостки покусился на дорогостоящую гитару своего соседа.

О краже гитары в полицию сообщил 44-летний житель Шостки. Мужчина рассказал, что музыкальный инструмент исчез из его комнаты в общежитии.

Правоохранители, прибывшие на вызов, выяснили, что накануне кражи к заявителю в гости приходил его знакомый. Перебрав с алкоголем, хозяин уснул, а наутро обнаружил пропажу гитары.

Подозрение полицейских сразу упало на неоднократно судимого 33-летнего товарища потерпевшего. Его разыскали, и тот признался в совершенной краже.

По словам подозреваемого, похищенный инструмент он хотел продать, а деньги - потратить на собственные нужды.

Сейчас украденный инструмент изъяли у злоумышленника дома и вернули владельцу.

Относительно самого вора в полиции открыли очередное уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража», и ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.