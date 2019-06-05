Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:52133

Октябрьская сессия Сумского горсовета пройдет в ноябре

Октябрьская сессия состоится на две недели позже - 13 ноября.

Депутаты соберутся в сессионном зале Дома советов, на площади Независимости, 2, в 9:00.

Повестка дня не изменилась, сумские избранники рассмотрят проекты решений, касающихся расходования средств резервного фонда городского бюджета, вопросам коммунальной собственности и приватизации, а также земельных отношений и градостроительства.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, перенос связан с отсутствием мэра на рабочем месте, у него больничный.

Политика Сессия горсовета

По тематике

04.09.2019 10:12

Сентябрьскую сессию Сумского горсовета проведут пораньше

Мэр Сум Александр Лысенко подписал распоряжение о проведении LXI сессии Сумского городского совета 18 сентября....

30.08.2019 14:06

В Сумах депутаты не собрались после обеда на сессию

Сегодня, 30 августа, прошла внеочередная сессия Сумского городского совета....

20.08.2019 15:23

В Сумах решили не пропускать августовскую сессию горсовета

В пятницу, 30 августа, состоится внеочередная сессия Сумского городского совета VII созыва....

Сумские депутаты не спешат на сессию
31.07.2019 09:22

Сумские депутаты не спешат на сессию

На сегодня, 31 июля, назначено заседание 59-ой сессии Сумского горсовета....

На сессии Сумского горсовета погас свет
05.06.2019 12:39

На сессии Сумского горсовета погас свет

Сегодня, 5 июня, во время проведения сессии Сумского горсовета в зале заседаний пропало электричество....

Новости

Кабмин согласовал назначение губернатора Сумщины
Вчера 21:41
Октябрьская сессия Сумского горсовета пройдет в ноябре
Сегодня 15:52
В Сумах ремонтирую управление ПФУ с нарушением сроков
Сегодня 15:35
Сумские бадминтонистки с медалями международного турнира
Сегодня 15:26
В Шостке украли дорогую гитару
Сегодня 15:06
На Сумщине 83-летняя любительница грибов провела сутки в лесу
Сегодня 14:55
В Кролевце спасатели оказали помощь ребенку, который оказался закрыт в квартире
Сегодня 14:51
Больше 240 тыс. гривен возместили нефтяники за загрязнение гектара земли на Сумщине
Сегодня 14:28
В Сумах пройдет Фестиваль фигурного катания на роликах
Сегодня 14:20
Сумские бегуны отличились на Kharkiv Airport Run
Сегодня 13:42
На Сумщине спасали гагар, которые сбились с маршрута (видео)
Сегодня 13:09
На Сумщине пьянка по-соседски закончилась убийством
Сегодня 12:35
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.