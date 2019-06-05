Октябрьская сессия Сумского горсовета пройдет в ноябре Октябрьская сессия состоится на две недели позже - 13 ноября.

Депутаты соберутся в сессионном зале Дома советов, на площади Независимости, 2, в 9:00.

Повестка дня не изменилась, сумские избранники рассмотрят проекты решений, касающихся расходования средств резервного фонда городского бюджета, вопросам коммунальной собственности и приватизации, а также земельных отношений и градостроительства.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, перенос связан с отсутствием мэра на рабочем месте, у него больничный.