Октябрьская сессия Сумского горсовета пройдет в ноябре

Депутаты соберутся в сессионном зале Дома советов, на площади Независимости, 2, в 9:00.
Повестка дня не изменилась, сумские избранники рассмотрят проекты решений, касающихся расходования средств резервного фонда городского бюджета, вопросам коммунальной собственности и приватизации, а также земельных отношений и градостроительства.
Как сообщили в пресс-службе горсовета, перенос связан с отсутствием мэра на рабочем месте, у него больничный.
Мэр Сум Александр Лысенко подписал распоряжение о проведении LXI сессии Сумского городского совета 18 сентября....
Сегодня, 30 августа, прошла внеочередная сессия Сумского городского совета....
В пятницу, 30 августа, состоится внеочередная сессия Сумского городского совета VII созыва....
На сегодня, 31 июля, назначено заседание 59-ой сессии Сумского горсовета....
Сегодня, 5 июня, во время проведения сессии Сумского горсовета в зале заседаний пропало электричество....