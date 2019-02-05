Сумские школьники взяли три награды на Всеукраинском конкурсе классической музыки

Воспитанница Сумской детской музыкальной школы № 4 София Швець заняла почетное III место в номинации «Музыкальная литература». Вторыми в этой номинации стали ученики Сумской детской музыкальной школы № 3 Глеб Марченко и Дмитрий Николаенко.
В составе жюри конкурса были ведущие музыковеды Национальной Музыкальной академии Украины им. П. Чайковского, Харьковского музыкального училища им. Б. Лятошинского, Киевского института музыки им. Р. Глиера и Львовского государственного музыкального училища им. С. Людкевича. Председательствовала Валерия Жаркова - доктор искусствоведения, профессор, заведующий кафедрой истории мировой музыки НМАУ им. П. Чайковского.
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