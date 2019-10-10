На Сумщине открыли еще один современный ЦПАУ

После торжественной церемонии с участием руководства громады, района и региональных специалистов команды по улучшению качества предоставления административных услуг для населения программы «U-LEAD с Европой» Аллы Лежненко и Марины Велитченко присутствующие ознакомились с работой современного Центром.
Сейчас каждый житель района сможет получать 136 качественных административных услуг быстро, удобно и в комфортных условиях. Центр доступен для людей с инвалидностью. В помещении оборудован детский уголок. Во всем чувствуется большой уют.
Городской ЦПАУ, который находится в помещении Кролевецкого городского совета, получил полное обустройство 12 рабочих мест и 2 удаленных рабочих мест, которые находятся в с. Грузское и с. Реутинцы. Все специалисты Центра прошли обучение по повышению квалификации и получили сертификаты соответствующего образца.
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