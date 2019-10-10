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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:13358

На Сумщине открыли еще один современный ЦПАУ

Открытие нового Центра предоставления административных услуг Кролевецкой ОТГ и Кролевецкой райгосадминистрации стало возможным благодаря программе U-LEAD с Европой.

После торжественной церемонии с участием руководства громады, района и региональных специалистов команды по улучшению качества предоставления административных услуг для населения программы «U-LEAD с Европой» Аллы Лежненко и Марины Велитченко присутствующие ознакомились с работой современного Центром.

Сейчас каждый житель района сможет получать 136 качественных административных услуг быстро, удобно и в комфортных условиях. Центр доступен для людей с инвалидностью. В помещении оборудован детский уголок. Во всем чувствуется большой уют.

Городской ЦПАУ, который находится в помещении Кролевецкого городского совета, получил полное обустройство 12 рабочих мест и 2 удаленных рабочих мест, которые находятся в с. Грузское и с. Реутинцы. Все специалисты Центра прошли обучение по повышению квалификации и получили сертификаты соответствующего образца.

Общество Кролевец ЦПАУ

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