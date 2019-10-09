На Сумщине двое приятелей избили и ограбили односельчанина, который их оскорбил Обидевшись на слова приятеля, двое жителей Путивльского района отомстили ему в довольно своеобразным способом - ворвавшись в его дом, избили и ограбили.

К участковому офицеру полиции обратилась 57-летняя жительница с. Веселое и сообщила, что ночью в их дом пришли односельчане, одному из которых 27, другому 35 лет, избили ее сына и унесли с собой электрическую плитку.

Полицейский разыскал мужчин и опросил их. Те признали свою вину, однако отметили что причиной их поступка стали оскорбительные слова сына заявительницы. Выяснилось, что в тот вечер мужчины втроем употребляли спиртные напитки, а потом поссорились. Поэтому два приятеля пошли к сыну заявительницы, чтобы «поставить окончательную точку» в разговоре. Поэтому пока один из них выяснял отношения кулаками, другой решил «поддержать» своего приятеля и похитил электрическую плитку из дома, которую, к слову, в свое время сам же и продал женщине. Успокоившись, приятели пошли пить дальше.

В полиции нарушителям объявили подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 186 УК Украины «Грабеж» и ст.125 УК Украины «Умышленное легкое телесное повреждение». В ближайшее время меру наказания им определит суд, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.