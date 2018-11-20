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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:45226

Сумчан призывают сделать прививки от дифтерии

Вакцина в медицинских учреждениях есть.

Горожан просят позаботиться о своем здоровье, сделав прививку от дифтерии. Наличие вакцины в больницах подтвердила и. о. начальника отдела здравоохранения Елена Чумаченко.

Несмотря на то, что последний раз случай заболевания этой острой инфекционной болезнью дыхательных путей в городе регистрировали в 2005 году, однако в этом году в Украине уже зафиксировано 20 случаев дифтерии, сообщает Минздрав. Единственным средством профилактики дифтерии является прививка. Медицинские учреждения города обеспечены соответствующим препаратом, он закуплен за государственные средства, а потому является бесплатным для пациентов. Как сообщила Елена Чумаченко, за последние девять месяцев прививки от дифтерии уже сделали 9755 сумчан.

Напомним: во взрослом возрасте прививаться от дифтерии следует один раз в десять лет, поскольку сделанная прививка в детстве не обеспечивает стойкий иммунитет на всю жизнь. Поэтому медики советуют проверить календарь прививок, а лучше обратиться к своему семейному врачу, педиатру или терапевту.

Общество Дифтерия Прививки

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