Сумчан призывают сделать прививки от дифтерии Вакцина в медицинских учреждениях есть.

Горожан просят позаботиться о своем здоровье, сделав прививку от дифтерии. Наличие вакцины в больницах подтвердила и. о. начальника отдела здравоохранения Елена Чумаченко.

Несмотря на то, что последний раз случай заболевания этой острой инфекционной болезнью дыхательных путей в городе регистрировали в 2005 году, однако в этом году в Украине уже зафиксировано 20 случаев дифтерии, сообщает Минздрав. Единственным средством профилактики дифтерии является прививка. Медицинские учреждения города обеспечены соответствующим препаратом, он закуплен за государственные средства, а потому является бесплатным для пациентов. Как сообщила Елена Чумаченко, за последние девять месяцев прививки от дифтерии уже сделали 9755 сумчан.

Напомним: во взрослом возрасте прививаться от дифтерии следует один раз в десять лет, поскольку сделанная прививка в детстве не обеспечивает стойкий иммунитет на всю жизнь. Поэтому медики советуют проверить календарь прививок, а лучше обратиться к своему семейному врачу, педиатру или терапевту.