Каким будет стенд сестер Семеренко на Аллее Олимпийской славы

Кстати, на макете нашли несколько ошибок: Краснополье – не город, а поселок городского типа, Вита Семеренко завоевала в спринте не бронзу, а серебро, у Валентины не досчитались одного ордена княгини Ольги.
Напомним: Аллею Олимпийской славы возле легкоатлетического манежа открыли еще в 2012 году. В 2014 году Вита и Валентина Семеренко стали олимпийскими чемпионками в эстафете в Сочи. Вита к тому же взяла бронзу в спринте (позже она превратилась в серебро из-за дисквалификации россиянки). Однако почему-то сумские биатлонистки, которые в 2016 году стали почетными гражданками города, своих стендов на Аллее не дождались. Еще весной этого года спортивная общественность обращалась к мэру Сум об установке стендов, но тогда был ответ – денег нет. Тогда начали сбор средств, и мэр одумался, на июньской сессии выделили 40 тысяч на два стенда, но судя по изображению, он будет всего один.
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