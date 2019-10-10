На Сумщине поймали 13-летнего веловора 13-летний тростянчанин украл спортивный велосипед, оставленный хозяином без присмотра у магазина.

О краже велосипеда в полицию сообщил сам владелец. Он пояснил, что приехал на велосипеде в магазин, зашел внутрь, а велосипед оставил на улице. Когда же вернулся, его там уже не было. Свои убытки оценил в 5000 гривен.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники полиции установили, что велосипед из-под магазина похитил ученик местной общеобразовательной школы. Похищенное транспортное средство полицейские изъяли по месту его проживания и уже вернули владельцу.

Как выяснилось, парень воспользовался тем, что велосипед был оставлен возле магазина без присмотра и ничем не закреплен, поэтому и похитил его. Об этом он сообщил правоохранителям, признавшись в краже.

Родители школьника были удивлены таким поступком, ведь сам сын объяснил им, что взял велосипед покататься у приятеля.

Сейчас правоохранители проверяют причастность несовершеннолетнего к другим аналогичным преступлениям и принимают все необходимые меры для их раскрытия, ведь в течение последней недели в отделение полиции поступило три похожих сообщения о кражах спортивных велосипедов в разных частях города, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.