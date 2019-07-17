Россия может объявить Богдана Небылицу в розыск

Если дело дойдет до заочного суда. Об этом Суспільному сообщил адвокат Николай Полозов, сообщает UA:СУМИ.
По его словам, в России моряки остаются в статусе обвиняемых, ведь производство против них не закрыли. Свидетельствовать дистанционно, в режиме видеоконференции, они не имеют права.
«Они должны туда поехать. Или же, если Россия примет решение проводить суд заочный, тогда обязательное условие – пребывание подсудимого за пределами РФ или объявление его в международный розыск. Но есть вариант, когда российские власти не будут передавать дело в суд, а может дело приостановить, что тоже не очень хорошо. Потому что в таком случае останавливается срок давности. И никаких гарантий, что через 5-10 лет это дело не возобновится, и кого-то из моряков не захотят задержать где-то за пределами Украины. Поэтому главная наша задача – работать над закрытием дела», – пояснил Полозов.
Напомним, украинские военные корабли «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» российские силовики захватили 25 ноября 2018 в районе Керченского пролива. В плену оказались 24 моряка. Их обвинили в незаконном пересечении границы.
В мае Международный трибунал ООН по морскому праву потребовал пленных украинцев освободить, а корабли вернуть Украине. Тогда Россия это проигнорировала.
7 сентября моряки вместе с 11-ю политзаключенными вернулись на Родину.
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