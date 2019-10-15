В Сумах судят за еще одно убийство уже осужденного к пожизненному лишению свободы Дело в отношении уже осужденного к пожизненному лишению свободы мужчину рассматривает суд присяжных.

Сегодня, 29 октября, для исследования доказательств, допроса потерпевшей, свидетелей отложено рассмотрение дела в отношении уже осужденного к пожизненному лишению свободы гражданина С. Мужчину обвиняют в умышленном убийстве своего коллеги (п. 6 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство из корыстных побуждений).

Согласно данным обвинительного акта, события произошли еще в марте 1996 года. Тогда в собственном подъезде из охотничьего оружия был убит мужчина. Как выяснилось в ходе следствия, обвиняемый одолжил у своего коллеги 100 долларов США. Но уже через несколько дней последний потребовал возврата долга. Чтобы не отдавать деньги, нападающий дождался коллегу в подъезде и выстрелил в него.

Следующее судебное заседание состоится 15 ноября в 10.00.

Напоминаем, что 15 июля 2019 года, в ходе подготовительного судебного заседания, обвиняемый заявил ходатайство о рассмотрении уголовного производства в отношении него судом присяжных. Учитывая, что санкция ч. 2 ст. 115 УК Украины предусматривает возможность назначения наказания в виде пожизненного лишения свободы, суд удовлетворил ходатайство обвиняемого о рассмотрении дела судом присяжных в составе двух судей и трех присяжных. 21 августа 2019 года осуществлен отбор трех основных и двух запасных присяжных по делу, сообщает Заречный райсуд Сум.