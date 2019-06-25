На Сумщине будут судить нелегального лесоруба

В ходе следствия установлено, что в декабре 2018 года обвиняемый без каких-либо разрешительных документов срубил 27 деревьев породы «осина» на землях Землянского сельского совета Конотопского района за пределами населенного пункта, а именно в защитном лесном насаждении в прибрежной защитной полосе водоема, с целью дальнейшего сбыта как «деловой» древесины и получения денежного вознаграждения.
Согласно расчета размер ущерба, причиненного лесу вследствие незаконной порубки деревьев на землях лесного фонда, составляет более 280 тыс. грн.
Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 246 (незаконная порубка деревьев в лесных насаждениях, причинившая существенный вред) УК Украины. За содеянное ему грозит штраф от тысячи до тысячи пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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