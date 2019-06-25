Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:24258

На Сумщине будут судить нелегального лесоруба

Конотопской местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 39-летнего конотопчанина, который незаконно нарубил деревьев на более 280 тыс. грн.

В ходе следствия установлено, что в декабре 2018 года обвиняемый без каких-либо разрешительных документов срубил 27 деревьев породы «осина» на землях Землянского сельского совета Конотопского района за пределами населенного пункта, а именно в защитном лесном насаждении в прибрежной защитной полосе водоема, с целью дальнейшего сбыта как «деловой» древесины и получения денежного вознаграждения.

Согласно расчета размер ущерба, причиненного лесу вследствие незаконной порубки деревьев на землях лесного фонда, составляет более 280 тыс. грн.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 246 (незаконная порубка деревьев в лесных насаждениях, причинившая существенный вред) УК Украины. За содеянное ему грозит штраф от тысячи до тысячи пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Вырубка деревьев

По тематике

Житель Сумщины украл КамАЗ леса
11.10.2019 08:29

Житель Сумщины украл КамАЗ леса

Восемь метров кубических метров свежесрезанной древесины перевозил поздно вечером 29-летний житель одного из сел Ямпольского района....

На Сумщине спецназовцы задержали нелегальных лесорубов
04.10.2019 13:01

На Сумщине спецназовцы задержали нелегальных лесорубов

Злоумышленниками оказались трое жителей Белопольского района....

Гоэкоинспекция наказала застройщика за снос деревьев в Сумах
30.09.2019 14:59

Гоэкоинспекция наказала застройщика за снос деревьев в Сумах

В Государственную экологическую инспекцию в Сумской области обратилась жительница ул. Героев Крут, 60 в г. Сумы с жалобой на вырубку...

В Сумах незаконно спилили 17 деревьев
29.08.2019 12:00

В Сумах незаконно спилили 17 деревьев

Госэкоинспекцией в Сумской области установлен факт незаконного сноса деревьев по ул. Заливной в г. Сумы....

Городские власти ответили, зачем изуродовали деревья на Студяге
25.06.2019 11:38

Городские власти ответили, зачем изуродовали деревья на Студяге

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Прекратить вырубку деревьев на центральном (студенческом) пляже»....

Новости

Кабмин согласовал назначение губернатора Сумщины
28.10.2019 21:41
Под Сумами за непривлечение к ответственности пьяный водитель предложил патрульным взятку
Сегодня 17:56
На Сумщине будут судить нелегального лесоруба
Сегодня 17:24
На Сумщине браконьеры застрелили кабанов
Сегодня 16:58
Сумская областная детская больница получила современный реанимобиль от Фонда Рината Ахметова
Сегодня 16:48
Кому выключат воду завтра в Сумах
Сегодня 16:41
В Сумах студенты ПТУ разыграли медали областной спартакиады по футзалу
Сегодня 16:27
В Сумах пройдет чемпионат по грэпплингу
Сегодня 15:49
Отвод судьи по делу первого заммэра Сум не удовлетворен
Сегодня 15:30
На Сумщине будут судить убийцу, который еще и поджег гараж, чтобы скрыть свое преступление
Сегодня 15:09
На Сумщине пьяная скутеристка пыталась откупиться от копов
Сегодня 15:04
На Сумщине легковушка столкнулась с грузовиком: двое пострадавших
Сегодня 14:53
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.